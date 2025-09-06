Des exemples comme celui de Gaspard Roux, j'en ai plusieurs évidemment. Emile Faucheur, Baptiste Lemoine, Karen Garcia… tous ces noms écrivent sur de multiples « médias » de la même galaxie, en revendiquant être tous diplômés, et en exhibant de fausses photos de profil, soit créées par l'IA, soit récupérées sur des banques d'images gratuites, comme Pexels ou Pixabay. Derrière ces fausses identités, il y a tout un travail, et la ou les personnes derrière cette entreprise ont même pensé à créer des comptes TikTok, YouTube, X et Facebook, donc une vraie stratégie sur les médias sociaux. On tombe facilement sur des publications relayées sans le moindre like ni engagement, des followers sans doute achetés sur des plateformes spécialisées, et des vidéos générées par l'IA.