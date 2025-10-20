Pour remédier à cela, Marshall Miller exhorte les fournisseurs IA a « indiquer clairement leur source et multiplier les possibilités de consultation et d'utilisation de ces sources. » Il invite également les utilisateurs à sensibiliser leur proches : « Parlez-leur de l'importance d'une connaissance fiable et organisée par des humains, et aidez-les à comprendre que le contenu qui sous-tend l'IA générative a été créé par de vraies personnes qui méritent leur soutien. »