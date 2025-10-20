La vie est dure ces temps-ci pour Wikipédia : la plateforme collaborative perd de plus en plus de terrain face à l'essor des résumés IA et des vidéos sociales.
Elle avait, jadis, contribué a sonner le glas des encyclopédies papier, c'est désormais à son tour de traverser des zones de turbulences. Alors que la Russie a déployé sa propre plateforme concurrente et qu'Elon Musk travaille sur le lancement de Grokipedia, Wikipédia a vu son trafic baisser considérablement. La cause ? L'intelligence artificielle et les réseaux sociaux.
Le trafic de Wikipédia impacté par l'IA et les réseaux sociaux
Marshall Miller, directeur produit chez Wikimédia, a partagé une inquiétante analyse dans un récent article de blog : « Nous constatons une baisse du nombre de pages vues sur Wikipédia ces derniers mois, soit une baisse d'environ 8 % par rapport aux mêmes mois de 2024. »
Il ne faut, hélas, pas chercher le coupable bien loin : « Nous pensons que cette baisse reflète l'impact de l'IA générative et des réseaux sociaux sur la recherche d'informations, notamment avec les moteurs de recherche qui fournissent des réponses directes aux internautes, souvent basées sur le contenu de Wikipédia. »
Le problème est, hélas, loin d'être nouveau : l'encyclopédie avait déjà constaté, en début d'année, que les robots IA pillaient son contenu, gonflant artificiellement sa fréquentation. Elle avait alors voulu développer des outils IA pour donner un coup de pouce aux contributeurs bénévoles, avant de faire brutalement machine arrière. En attendant, les moteurs de recherche ont intégré de nouvelles fonctions IA et les vidéos explicatives se sont multipliées sur les réseaux sociaux.
"L'importance d'une connaissance fiable et organisée par des humains"
Malgré ces évolutions, la fondation Wikimédia affirme que « Wikipédia continue d'être une source d'information neutre et précise hautement fiable et appréciée à l'échelle mondiale ». Elle s'inquiète toutefois du fait que les internautes ne sachent plus clairement d'où proviennent les informations qu'ils consultent et que les IA détournent le trafic qui lui revient de droit.
L'essor de l'IA a aussi un autre effet pervers : « Avec moins de visites sur Wikipédia, moins de bénévoles sont susceptibles de développer et d’enrichir le contenu, et moins de donateurs individuels sont susceptibles de soutenir ce travail. » Les conséquences sont donc bien plus graves qu'on ne le pense.
Pour remédier à cela, Marshall Miller exhorte les fournisseurs IA a « indiquer clairement leur source et multiplier les possibilités de consultation et d'utilisation de ces sources. » Il invite également les utilisateurs à sensibiliser leur proches : « Parlez-leur de l'importance d'une connaissance fiable et organisée par des humains, et aidez-les à comprendre que le contenu qui sous-tend l'IA générative a été créé par de vraies personnes qui méritent leur soutien. »
Bien décidée à se défendre, la fondation prévoit également de rendre plus transparente la provenance des informations diffusées sur Wikipédia. Elle a aussi dépêché deux équipes pour faire découvrir son travail à davantage de lecteurs et potentiels contributeurs.
