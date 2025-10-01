Une fois encore, c'est dans un échange banal sur X que l'on découvre un projet important d'Elon Musk. L'homme d'affaires a en effet échangé hier avec l'entrepreneur David Sacks, qui critiquait Wikipedia pour ses « biais de gauche ».

Rebondissant sur l'affirmation, Elon Musk a annoncé qu'avec xAI, il était en train de construire une alternative, baptisée « Grokipedia ». « Ce sera une amélioration considérable par rapport à Wikipédia » a promis le milliardaire dans le même message.