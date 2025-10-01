L'homme le plus riche du monde veut imposer de la concurrence à Wikipédia. Et il devrait s'aider de son entreprise xAI dans ce but.
Elon Musk mène de très nombreuses batailles, que ce soit au niveau politique (notamment en Europe), contre des adversaires dans le secteur de l'intelligence artificielle, ou bien contre des entités dont il n'apprécie pas l'orientation idéologique. C'est le cas de Wikipédia, l'encyclopédie en ligne collaborative contre laquelle il veut lancer un de ses nouveaux jouets !
Elon Musk annonce la création à venir de Grokipedia
Une fois encore, c'est dans un échange banal sur X que l'on découvre un projet important d'Elon Musk. L'homme d'affaires a en effet échangé hier avec l'entrepreneur David Sacks, qui critiquait Wikipedia pour ses « biais de gauche ».
Rebondissant sur l'affirmation, Elon Musk a annoncé qu'avec xAI, il était en train de construire une alternative, baptisée « Grokipedia ». « Ce sera une amélioration considérable par rapport à Wikipédia » a promis le milliardaire dans le même message.
Le milliardaire américain en guerre depuis des années contre Wikipédia
Au-delà de la question Wikipédia, pour Elon Musk, la réalisation de ce nouvel outil serait « une étape nécessaire vers l'objectif de xAI qui consiste à comprendre l'Univers. » Dans un autre message, le patron de xAI définit cette encyclopédie alternative comme « un référentiel de connaissances open source bien meilleur que Wikipédia ! »
Il faut dire qu'Elon Musk a souvent eu la dent dure dans le passé contre Wikipédia, qu'il avait même à un moment accusé d'être « woke ». À la fin de l'année dernière, il avait appelé à boycotter l'encyclopédie, surnommée pour l'occasion « Wokepedia », ainsi qu'à cesser de lui faire des dons.
À noter qu'un de ses messages répondait à un mème où l'on voyait Elon Musk, faux à la main, frappant à la porte de Wikipédia, après avoir rendu une visite sanglante aux médias traditionnels et aux autres grands réseaux sociaux (Instagram, Facebook, TikTok). La guerre est déclarée ?