Ce qui semblait au départ une simple blague pour amuser la galerie commence à devenir très sérieux. xAI, l'entreprise d'Elon Musk, recrute pour compléter une équipe travaillant « MacroHard ».
Début août, la start-up déposait déjà la marque MacroHard auprès de l'office américain des brevets. Un terme tout sauf anodin, puisqu'il s'agit de l'inverse linguistique de Microsoft : « micro » contre « macro » et « soft » contre « hard ». Évoquée à de nombreuses reprises par Elon Musk, cette expression vise à tourner en ridicule le géant de Redmond.
Simuler Microsoft, avec l'IA
« Nous recrutons pour une nouvelle équipe chargée de développer des agents de contrôle informatique. Rejoignez-nous pour développer Grok5 / macrohard plus tard cette année », vient de tweeter Yuhuai(Tony) Wu, ingénieur et cofondateur de xAI. De quoi matérialiser les ambitions du milliardaire.
Car elles sont claires : développer des logiciels similaires à ceux de Microsoft, mais uniquement basés sur l'intelligence artificielle (IA). « En principe, étant donné que les éditeurs de logiciels tels que Microsoft ne fabriquent pas eux-mêmes de matériel physique, il devrait être possible de les simuler entièrement à l'aide de l'IA », expliquait-il il y a quelques semaines.
Pourquoi s'en prendre à Microsoft ?
Il faut savoir qu'Elon Musk n'est pas un grand fan de l'entreprise, non seulement en raison de son investissement colossal dans OpenAI, qu'il a cofondée, mais aussi car il voue un véritable mépris à l'encontre de Bill Gates.
Depuis 2020, au moins, les deux hommes se livrent à un duel médiatique marqué par critiques et moqueries. Tout a commencé lorsque le cofondateur de Microsoft a jugé les positions de Musk « outrageuses », avant de parier 500 millions de dollars sur la chute de Tesla, déclenchant la colère de l'entrepreneur.
Depuis, s'en suivent piques, mèmes et attaques sur X.com. Et visiblement, le patron de SpaceX et de Tesla n'a pas dit son dernier mot. Pas sûr que son initiative soit au goût de Microsoft, alors que Satya Nadella, son P.-D.G, a récemment fait part de ses craintes pour l'avenir à cause de l'IA, possiblement capable de reléguer ses produits au second rang…
