Depuis, s'en suivent piques, mèmes et attaques sur X.com. Et visiblement, le patron de SpaceX et de Tesla n'a pas dit son dernier mot. Pas sûr que son initiative soit au goût de Microsoft, alors que Satya Nadella, son P.-D.G, a récemment fait part de ses craintes pour l'avenir à cause de l'IA, possiblement capable de reléguer ses produits au second rang…