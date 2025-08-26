Hier, Elon Musk a déposé plainte devant la justice américaine contre Apple et OpenAI, excusez du peu. Sa start-up xAI accuse les deux mastodontes d'avoir conspiré pour étouffer la concurrence dans le secteur de l'intelligence artificielle. Dans le viseur du propriétaire de Tesla et SpaceX, on retrouve l'intégration exclusive de ChatGPT dans iOS et le classement défavorable de Grok dans l'App Store. Devant le juge fédéral texan, Elon Musk réclame plusieurs milliards de dollars de dommages-intérêts à ses adversaires, dans cette affaire XXL.