Par le biais de sa start-up xAI, Elon Musk poursuit Apple et OpenAI en justice. Le milliardaire leur reproche de se livrer à des pratiques monopolistiques dans l'intelligence artificielle. Il leur réclame des milliards de dollars en dommages-intérêts.
Hier, Elon Musk a déposé plainte devant la justice américaine contre Apple et OpenAI, excusez du peu. Sa start-up xAI accuse les deux mastodontes d'avoir conspiré pour étouffer la concurrence dans le secteur de l'intelligence artificielle. Dans le viseur du propriétaire de Tesla et SpaceX, on retrouve l'intégration exclusive de ChatGPT dans iOS et le classement défavorable de Grok dans l'App Store. Devant le juge fédéral texan, Elon Musk réclame plusieurs milliards de dollars de dommages-intérêts à ses adversaires, dans cette affaire XXL.
Apple et OpenAI accusés par Elon Musk de verrouiller le marché de l'IA
D'après les documents judiciaires consultés par Reuters, xAI dénonce un verrouillage orchestré du marché. L'intégration native de ChatGPT dans les iPhone, iPad et Mac depuis l'année dernière serait la goutte de trop : les utilisateurs Apple n'auraient d'autre choix que d'utiliser le chatbot d'OpenAI pour leurs tâches quotidiennes, même s'ils préfèrent des alternatives plus audacieuses.
Grok, le chatbot d'Elon Musk intégré à X (ex-Twitter), végète en troisième position des apps de productivité gratuites. Pourtant, X caracole en tête du classement des applications d'actualités. Selon les éléments contenus dans la plainte, cette disparité résulterait du comportement d'Apple, qui privilégierait délibérément ChatGPT, devenue fin 2022 le phénomène technologique à la croissance la plus fulgurante de l'histoire numérique, que l'on connaît tous désormais.
Les dommages réclamés se chiffrent en milliards de dollars, rien que ça. La plainte parle de « l'histoire de deux monopoles unissant leurs forces » pour perpétuer leur domination face à « la technologie la plus puissante jamais créée par l'humanité ». Des mots forts qui traduisent l'exaspération d'un Elon Musk décidément très remonté contre ses anciens partenaires.
La vendetta d'Elon Musk contre ses anciens partenaires
L'affaire prend une saveur assez particulière quand on sait qu'Elon Musk a cofondé OpenAI en 2015, avant de claquer la porte trois ans plus tard. Sa riposte a été de lancer xAI il y a moins de deux ans, puis d'avoir ensuite mis la main sur la plateforme X en mars pour muscler les capacités d'entraînement de Grok, faisant du réseau social un laboratoire géant.
Sauf qu'OpenAI contre-attaque sèchement. Leur porte-parole balaie cette nouvelle action comme étant « cohérente avec le schéma de harcèlement continu de M. Musk ». Pendant ce temps, Sam Altman, patron d'OpenAI, maintient des liens étroits avec Apple, et collabore même avec l'ex-designer star Jony Ive sur un mystérieux projet hardware qu'Altman qualifie de « nouveau paradigme informatique ».