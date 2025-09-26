OpenAI aurait volé des secrets commerciaux chez xAI, selon une plainte qui a récemment été déposée devant un tribunal fédéral de Californie par la société d'Elon Musk. Elle explique avoir découvert un « schéma profondément préoccupant » selon lequel OpenAI recrute des salariés de chez xAI afin d'obtenir d'eux des renseignements cruciaux sur le mode de fonctionnement de Grok.

« OpenAI cible des personnes disposant de connaissances sur les technologies clés et les plans stratégiques de xAI - y compris le code source de xAI et ses avantages opérationnels dans le lancement de data centers - puis incite ces employés à violer leurs obligations de confidentialité envers xAI par des moyens illégaux » a-t-il été expliqué dans la plainte.