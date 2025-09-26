La guerre continue au sein du monde de l'intelligence artificielle. Et une fois encore, cela prend la forme d'Elon Musk s'attaquant à OpenAI.
Le problème qu'Elon Musk a avec OpenAI est connu maintenant, avec notamment plusieurs attaques en justice menée par l'homme le plus riche du monde contre la firme de Sam Altman. Mais le niveau d'attaques vient aujourd'hui subitement d'augmenter, avec des accusations très sérieuses qui sont cette fois portées directement par son entreprise d'intelligence artificielle à l'origine de Grok, à savoir xAI.
xAI attaque OpenAI en justice pour vol de secrets commerciaux
OpenAI aurait volé des secrets commerciaux chez xAI, selon une plainte qui a récemment été déposée devant un tribunal fédéral de Californie par la société d'Elon Musk. Elle explique avoir découvert un « schéma profondément préoccupant » selon lequel OpenAI recrute des salariés de chez xAI afin d'obtenir d'eux des renseignements cruciaux sur le mode de fonctionnement de Grok.
« OpenAI cible des personnes disposant de connaissances sur les technologies clés et les plans stratégiques de xAI - y compris le code source de xAI et ses avantages opérationnels dans le lancement de data centers - puis incite ces employés à violer leurs obligations de confidentialité envers xAI par des moyens illégaux » a-t-il été expliqué dans la plainte.
Une découverte qui aurait été fortuite
Si du côté d'OpenAI, on parle d'une nouvelle étape du harcèlement d'Elon Musk contre la firme de Sam Altman, xAI a appuyé son accusation sur certains détails. L'entreprise d'intelligence artificielle explique en effet comment elle aurait découvert le mode opératoire de son concurrent.
Le créateur de Grok indique avoir soulevé un lièvre lors du recrutement par OpenAI de son ancien ingénieur, Xuechen Li. xAI l'accuse d'avoir copié des secrets commerciaux de l'entreprise à partir d'un pc portable de xAI vers un appareil lui appartenant. Le nom d'un autre ancien employé recruté par OpenAI a aussi été cité (Jimmy Fraiture), alors qu'un autre ancien employé est lui cité sans que son identité ne soit révélée.