Mais ce vendredi 12 septembre, environ 500 d’entre eux ont appris par e-mail que leur poste était supprimé. En cause, une réorganisation stratégique opérée au sein de la société : « Après un examen approfondi de nos efforts en matière de données humaines, nous avons décidé d'accélérer l'expansion de nos tuteurs spécialisés en IA, tout en réduisant notre attention sur les rôles généralistes », peut-on lire dans la note interne.