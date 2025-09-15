xAI fait le ménage ! L'entreprise d'Elon Musk a décidé de se séparer de 500 de ses employés affectés à l'entraînement de son chatbot Grok. Une décision qui signale un changement de stratégie notable.
- xAI, la société d'Elon Musk, licencie 500 employés de son équipe d'annotation de données pour son chatbot Grok.
- Cette décision s'inscrit dans une réorganisation stratégique visant à privilégier des profils spécialisés plutôt que généralistes.
- Grok, déjà controversé, pourrait voir ses problèmes de sécurité accentués avec cette réduction d'effectifs.
Lancée en grande pompe il y a maintenant deux ans, xAI concentre les ambitions d'Elon Musk dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) : il espère que sa technologie Grok deviendra numéro 1 afin de surpasser ChatGPT. Et pour y parvenir, la start-up a logiquement embauché à foison depuis sa création, menant aujourd'hui à sa première vague de licenciements massive.
- Intégré à l'abonnement X sans surcoût
- Collecte des informations à jour depuis X
- Moins biaisé politiquement que sa concurrence
Moins de profils généralistes, plus de spécialistes
La mesure touche directement l'équipe dite de « data annotation », ou annotation de données, soit la plus importante chez xAI. Ces quelque 1 500 membres ont pour mission d'entraîner Grok au quotidien : annoter et classer des données brutes, rédiger ou corriger des réponses, tester le comportement du modèle et s'assurer qu'il réagisse de façon pertinente, cohérente et sûre. Concrètement, ils lui apprennent à mieux comprendre le monde et à interagir avec ses utilisateurs.
Mais ce vendredi 12 septembre, environ 500 d’entre eux ont appris par e-mail que leur poste était supprimé. En cause, une réorganisation stratégique opérée au sein de la société : « Après un examen approfondi de nos efforts en matière de données humaines, nous avons décidé d'accélérer l'expansion de nos tuteurs spécialisés en IA, tout en réduisant notre attention sur les rôles généralistes », peut-on lire dans la note interne.
Ce pivot confirme la volonté d'Elon Musk de miser désormais sur des profils experts en codage, finance, médecine ou encore sécurité, plutôt que sur des tuteurs polyvalents. De quoi affiner davantage Grok pour mieux le positionner face aux modèles concurrents.
Nouveaux risques de dérapages ?
Malgré tout, une réduction des effectifs a de quoi soulever des questions, d'autant plus dans ce domaine spécifique. Car Grok a déjà fait l'objet de nombreuses controverses, par exemple en propageant des théories du complot ou en tenant des propos très polémiques.
À tel point que plusieurs autres entreprises spécialisées dans l'IA, notamment OpenAI et Anthropic, dénoncent les pratiques de leur homologue vis-à-vis de la sécurité. Une telle coupe dans les équipes de formation risque malheureusement d'accroître le risque de dérives incontrôlées.