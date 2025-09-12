« Le prétendu "moteur de réponses" de Perplexity empêche les utilisateurs de cliquer sur les sites des plaignants et d’autres éditeurs en ligne - et, ce faisant, prive ces éditeurs de revenus - en générant des réponses aux requêtes des utilisateurs qui se substituent aux contenus d’autres sites d’information. Pour construire ce produit de substitution, Perplexity procède à une copie massive des contenus protégés des plaignants et d’autres éditeurs, sans autorisation ni rémunération », dénonce la plainte.