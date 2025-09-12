Et rebelotte pour Perplexity AI. La startup est une nouvelle fois accusée de violation de propriété intellectuelle. Cette fois, c'est l'emblématique encyclopédie Encyclopedia Britannica qui est à l'origine de la plainte.
- Perplexity AI fait face à une plainte d'Encyclopedia Britannica pour violation de propriété intellectuelle.
- La start-up est accusée de copier massivement du contenu protégé sans autorisation, nuisant à la réputation des plaignants.
- Ces accusations s'inscrivent dans un contexte plus large de préoccupations juridiques autour de l'IA générative et du droit d'auteur.
Le moteur de recherche de Perplexity, totalement boosté à l'intelligence artificielle (IA), parcourt la toile à la place de ses utilisateurs, et résume ce qu'il y trouve dans des réponses concises et sourcées. Mais bien entendu, celles-ci s'inspirent très fortement du texte disponible sur les autres sites Internet, au point de reprendre des passages entiers, sans autorisation dans la plupart des cas.
L'IA accusée de voler le trafic des autres
Ce n'est donc pas surprenant que la start-up soit à nouveau ciblée concernant le droit d'auteur. Elle est accusée de copier massivement les contenus protégés d'Encyclopedia Britannica, encyclopédie généraliste existant depuis le XVIIIe siècle, sans autorisation ni rémunération. La plainte émane de cette dernière ainsi que de sa filiale, Merriam-Webster, maison d'édition américaine bien connue pour ses dictionnaires.
Selon elles, Perplexity les prive de trafic, en plus de nuire à leur réputation en générant des hallucinations qui leur sont ensuite attribuées dans les sources. Pour rappel, c'est un problème bien connu des IA génératives : elles ont tendance à créer des informations fausses en affirmant qu'elles sont véridiques. Un biais que les chercheurs peinent encore à solutionner.
« Le prétendu "moteur de réponses" de Perplexity empêche les utilisateurs de cliquer sur les sites des plaignants et d’autres éditeurs en ligne - et, ce faisant, prive ces éditeurs de revenus - en générant des réponses aux requêtes des utilisateurs qui se substituent aux contenus d’autres sites d’information. Pour construire ce produit de substitution, Perplexity procède à une copie massive des contenus protégés des plaignants et d’autres éditeurs, sans autorisation ni rémunération », dénonce la plainte.
Pas une première pour Perplexity
Ce n'est pas la première fois que la plateforme fait l'objet de telles allégations. L'année dernière, la maison mère du Wall Street Journal et du New York Post, News Corp, l'assignait également en justice pour des faits similaires. Le mois dernier, Nikkei et Asahi Shimbun, deux groupes de presse japonais, ont aussi déposé plainte contre Perplexity pour des faits, là aussi, comparables.
C'est un défi problème résultant de l'essor de l'IA générative, puisque les modèles puisent massivement dans des contenus protégés par le droit d'auteur, le tout dans un cadre juridique encore flou.
Mais un récent jugement nous a donné un aperçu de ce vers quoi la réglementation pourrait tendre, du moins aux États-Unis : Anthropic, qui édite le chatbot Claude, a récemment été reconnue coupable d'avoir utilisé illégalement des contenus protégés par le droit d'auteur après avoir piraté certaines œuvres pour l'entraînement de ses IA. En revanche, aucun problème si ces ouvrages ont été achetés légalement, a estimé le juge.
