Le juge californien William Alsup avait rendu une décision surprenante en juin. Il estimait que l'utilisation d'œuvres protégées pour entraîner une IA générative ne violait pas le droit d'auteur. Cette position se fonde sur la notion juridique d'utilisation équitable, connue sous le terme « fair use » en anglais.

Anthropic s'est néanmoins retrouvée en tort sur un autre point. La société avait téléchargé et stocké des livres depuis des sites de piratage en ligne. « Nous pensons que cet accord nous permettra de nous concentrer sur notre mission essentielle, plutôt que sur un long contentieux », explique une porte-parole de la société.

Les entreprises d'IA peuvent donc continuer à utiliser du contenu protégé pour leurs entraînements. Elles doivent simplement s'assurer de l'obtenir par des moyens légaux. Des accords de licence ou des achats directs suffisent à éviter ce type de problème juridique.