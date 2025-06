Pour Google, l’intégration d’un système comme Offerwall répond à plusieurs enjeux : permettre une diversification des revenus pour les éditeurs, maintenir l’engagement des utilisateurs, et offrir une alternative aux blocages de contenu de plus en plus fréquents. Le moteur de recherche peut éviter dans le même temps de se mettre les éditeurs de presse à dos. Ces derniers sont inquiets depuis la présentation des AI Overviews et de l'AI Mode, une nouvelle présentation des résultats de recherche qui synthétise l'information via l'intelligence artificielle, avant les différents liens vers les sites web. Ce nouveau mode fait craindre aux éditeurs une chute sensible de leur fréquentation, et par conséquent de leurs revenus publicitaires.

Ce dispositif pourrait intéresser particulièrement les sites d’actualité ou les blogs proposant un nombre limité d’articles gratuits avant blocage. En proposant une option sans paiement direct, mais avec une contrepartie publicitaire, ils pourraient élargir leur lectorat sans renoncer aux recettes.

Reste à voir si les éditeurs adopteront massivement cette solution et si les utilisateurs accepteront de visionner une publicité en échange de l’accès à l’information. Google n’a pas encore communiqué officiellement sur le calendrier prévu pour sa mise en place.

Clubic, lui, reste 100 % gratuit, et tous les articles sont disponibles pour tout le monde, sans paywall.