Vous vous en doutez, pour parvenir à ses fins Octppus a eu besoin d'aide et il a notamment pu compter sur un service de gravure à base de machine-outils à commande numérique, également appelées CNC pour Computer Numerical Control. Autant dire que ce n'est pas à la portée du premier venu !

La machine a été utilisée pour tailler dans l'IHS un circuit pour le liquide de refroidissement que l'on voit clairement sur les photos du projets : la gravure se doit d'être précise et le chemin le plus long possible afin que le liquide soit suffisamment longtemps en contact avec la surface à rafraîchir. Malgré les efforts de conception d'Octppus, ce dernier explique dans sa vidéo que la solution n'est pas parfaite, comparée à un watercooling classique.