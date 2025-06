Au travers de nombreuses vidéos faites de « clong clong », de « vvvvvzzzzz » et de « pssshhhh », la chaîne Youtube SatisFactory Process se focalise depuis toujours sur les chaînes de production.

L'idée des créateurs de cette chaîne est d'assouvir la curiosité de certains d'entre nous qui sont souvent à se demander : « mais comment ce produit a-t-il été fabriqué ? ». Une réponse bien sûr plus ou moins longue en fonction du produit, mais qui est toujours très instructive.

Dans le cas présent, il est question de la production d'un ventirad signé par la marque DeepCool, l'Assassin VC Elite WH. Le modèle est imposant et accuse près de 1,8 kilogramme. Il est équipé de six caloducs, d'une chambre à vapeur et de deux ventilateurs.