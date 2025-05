Depuis quelques jours, l'activité sur le compte X.com de la marque Noctua est évidemment tournée vers le Computex. Organisé à Taipei, Taïwan, du 20 au 23 mai 2025, le salon est le point de rendez-vous de tout ce que la tech mondiale compte comme sociétés plus ou moins innovantes.

Au travers d'une minuscule vidéo qui ne laisse guère de doute cependant sur la nature du produit, Noctua indique : « The future of PC cooling? It all boils down to this… Visit us at @computex_taipei 2025 to learn more! ». En substance et via un jeu de mots difficilement traduisible, Noctua évoque ce qu'elle considère être le futur du refroidissement sur PC.

Rappelons que l'an passé déjà, la société autrichienne avait, sur son stand, un prototype de produit exploitant la technologie du thermosiphon. Pour faire simple, le thermosiphon repose sur des propriétés physiques élémentaires : quand un liquide chauffe (au contact d'un CPU par exemple), il devient vapeur, prend de la hauteur puis se condense pour revenir à l'état liquide.