Et si les AiO de watercooling pouvaient se passer de pompe ? Un prototype déjà testé

Dans le monde du refroidissement CPU, il y a généralement deux écoles : les adeptes des ventirads et les tenants du watercooling. Ces derniers sont de plus en plus nombreux grâce à la simplification de la technologie.

Ainsi, les kits dits AiO ont rendu le refroidissement par eau plus facile, moins risqué, mais ils n'ont pas résolu le « problème » de la pompe souvent la principale source de nuisances sonores… surtout après quelques années.