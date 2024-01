EK lance un watercooling pour les doux dingues qui décapsulent leur processeur

Ce que l'on appelle l'IHS (integrated heat spreader ou dissipateur thermique intégré) est une capsule de métal que les fabricants collent au cœur de leur processeur. L'objectif est double et vise d'abord à protéger cette partie extrêmement fragile du processeur qui, par le passé, a été à l'origine de nombreuses détériorations.

L'autre objectif de l'IHS est d'offrir une plus grande surface de diffusion de la chaleur à ce même cœur. De fait, il doit – ça, c'est pour la théorie – permettre un refroidissement plus efficace de la puce dans son ensemble.

Nous le disions, le refroidissement plus efficace offert par l'IHS, c'est de la théorie et, en pratique, de plus en plus de passionnés retirent cet IHS pour profiter d'une meilleure dissipation, c'est le « delid » ou décapsulage.