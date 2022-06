Faire du boîtier le refroidissement de votre PC semble incroyable... mais un peu cher aussi

C'est bien simple, il n'existe à l'heure actuelle aucun boîtier similaire à ce nouveau produit du fabricant allemand Regner. Ses deux panneaux latéraux sont en effet couverts par deux énormes radiateurs offrant l'un des meilleurs refroidissements par l'eau sur le marché.

Comme si cela ne suffisait pas, trois ventilateurs be Quiet! Silent Wings de 140 mm sont également intégrés pour mieux dissiper l'air dans le boîtier (il est bien sûr possible d'en ajouter d'autres au besoin). Et c'est là que ce boîtier trouve son caractère unique. Les radiateurs ne fonctionnent en effet pas de la même manière que leurs homologues traditionnels.

Ceux-ci sont en effet là pour offrir un refroidissement semi-passif, tandis que le flux d'air est assuré par les ventilateurs présents dans le châssis. Un fonctionnement que l'on retrouve plus communément dans le refroidissement des serveurs.