AZZA OPUS 809 : ah ça c'est un boitier intéressant !

Le AZZA OPUS 809 est compatible avec les cartes mères mini-ITX jusqu'aux ATX, les cartes graphiques à triple slot, les alimentations ATX et peut contenir soit deux SSD 2.5", soit un seul couplé à un disque dur classique de 3.5". Côté watercooling, vous pourrez y placer un All in One de 360 mm sans problème. Pour la ventilation plus simple, trois emplacements de 120 mm sont disposés sur le boîtier.