NZXT dévoile son nouveau H1, petit, sobre et livré avec son refroidissement liquide

Pas d’hologrammes cette fois, NZXT revient à la sobriété avec une nouvelle version du boîtier H1 . Ce successeur ne change pas d’un point de vue design, la tour conserve sa façade en verre et ses panneaux latéraux perforés. En revanche, son gabarit est un peu plus important, avec des dimensions plus généreuses (96 x 196 x 405 mm) et une capacité qui passe de 15,6 l contre 13 l auparavant. De quoi laisser la place à deux emplacements de cartes graphiques et améliorer la ventilation du boîtier, l’un des gros points noirs de la première version. Cela se fera malgré tout au détriment de son poids, 7,6 kg, justifié par la présence d’une alimentation Gold SFX 750 W de base, mais pas que.