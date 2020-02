NZXT dévoile son H1, un boîtier Mini-ITX vertical... qui peut aussi être acheté tout équipé

© NZXT

Lire aussi :

CES 2020 : Cooler Master aussi propose son boîtier gamer NUC Element



Prix salé, mais justifié !

© NZXT

© NZXT

Lire aussi :

Asus annonce un mini-PC équipé de processeurs Comet Lake



NZXT propose une solution clé en mains

Source : AnandTech

Combiner configuration puissante, compacte, élégante et bien ventilée n'est pas mince affaire. C'est pourtant l'objectif de NZXT avec son H1. Ce nouveau boîtier Mini-ITX de 187 x 387,7 x 187,6 mm pour un volume de 13,6 litres, se distingue de la concurrence par un format vertical et un style ultra sobre, appuyé par une façade en verre trempée laissant apparaître les composants.Le NZXT H1 peut embarquer une carte graphique de 305 mm de long et deux SSD (ou HDD) en 2,5 pouces. Le châssis est par ailleurs conçu pour laisser l'air circuler sur deux côtés afin de permettre un flux suffisant à l'intérieur du boîtier. Une bonne nouvelle pour un produit de ce gabarit.Proposé en blanc ou noir, le H1 est affiché à 349 dollars. Une somme rondelette, mais justifiée puisque le boîtier n'arrive pas sur le marché les mains vides. Il comprend en effet un watercooling AIO de 140 mm directement installé, unPCIe 3.0 x16 destiné au GPU et une alimentation modulaire 650 watts SFX-L 80 Plus. Des filtres sont enfin fournis pour les entrées d'air, précise AnandTech. Seul regret, la connectique est ici un peu chiche avec seulement un port USB Type A, un port USB Type C et une sortie Jack 3,5 mm sur le dessus du boîtier.Si le NZXT H1 vous plaît mais que le montage de configurations n'est pas votre dada, le constructeur propose une version toute équipée du boîtier, vendue sur son site officiel au tarif de 1 999 dollars. À l'intérieur du H1, NZXT intègre pour ce prix un Core i9-9900K monté sur une carte mère ASUS ROG Strix Z390-I, 16 Go de DDR4 3200 MHz, 1 To de SSD (Intel 660p) et une carte graphique NVIDIA RTX 2070 Founder Edition.À noter qu'il est par ailleurs possible de rajouter, en option, 2 ou 4 To stockage en HDD (Western Digital Black P10) pour 80 ou 130 dollars respectivement.