Asus annonce un mini-PC équipé de processeurs Comet Lake

Bureautique et taille réduite

Source : TechPowerUp

En tant qu'ultra-compact, le modèle est d'abord prévu pour de la bureautique.Asus attend de ce processeur de 10e génération «». L'appareil, avec son gabarit réduit au minimum (11,5 cm de côté pour 4,9 cm de haut), prend également en charge jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4 cadencée à 2666 MHz. Il reçoit aussi jusqu'à 256 Go de stockage SSD et 1 To de stockage HDD.Côté connectivité, le PN62 est compatible Wi-Fi6 (norme 802.11ax) et compte un port USB-C ainsi que trois ports USB 3.1 (dont un situé à l'avant). Il comprend également un port HDMI ainsi qu'un port dit «». Le cache de ce dernier peut être remplacé, donnant un port supplémentaire laissé au choix de l'utilisateur : il est possible d'en faire, par exemple, un port VGA ou USB-C.Si le PN62 s'oriente vers de la bureautique, Asus souligne que son mini-PC comprend une carte UHD Graphics permettant une résolution 4K. Elle insiste également sur la faible consommation de l'appareil, qui est certifié Energy Star