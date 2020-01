CES 2020 : ASUS dévoile son ultraportable ZenBook double écran, le Duo UX481

© ASUS

Une machine à deux écrans, un peu moins efficace, mais nettement plus transportable

Montée en gamme grâce aux nouveaux processeurs Intel

ASUS a profité du CES 2020 pour dévoiler la semaine dernière une nouvelle version de son ZenBook Duo (UX481) . L'appareil, qui avait été un peu éclipsé par le lancement du ZenBook Pro Duo (très semblable mais plus grand et surtout doté de composants plus performants), conserve ses deux écrans pour un gabarit plus compact. Il troque en ce début 2020 ses processeurs de neuvième génération pour des puces Intel de 10e génération.Contrairement au ZenBook Pro Duo qui comptait sur un format 15,6 pouces et était pénalisé par son poids (2,5 kilos), le ZenBook Duo intègre lui aussi un écran secondaire au-dessus du clavier, mais dans un format de 14 pouces et sans dépasser les 1,5 kilos, soit à peine plus qu'un ultraportable « classique ». Toujours en termes de gabarit, on profite ici d'un châssis de 323 x 223 x 19,9 mm, capable d'accueillir une connectique généreuse axée sur de l'USB 3.2 Gen 1 et 2 (via des ports USB Type-A ainsi que Type-C), du HDMI, un lecteur microSD, et une prise jack 3,5 mm.L'appareil se dote donc d'un écran principal Full HD de 14 pouces certifié PANTONE (pour une colorimétrie au point) et d'une dalle secondaire de 12,6 pouces. Contrairement au cas du ZenBook Pro Duo, qui disposait d'une dalle principale 4K OLED, ces deux panneaux dépendent de la technologie LCD. Un moyen pour ASUS de réduire les coûts et d'ouvrir sa gamme « Duo » à un public plus large parmi les créatifs, notamment.Principale différence par rapport au ZenBook Duo (UX481) lancé l'année dernière : le changement de processeurs pour des puces Intel de 10e génération. On hérite ici de processeurs « Comet Lake » gravés en 14 nm. Par rapport aux processeurs « Ice Lake » (eux aussi de 10e génération), ces CPUs « Comet Lake » sont censés proposer de meilleures performances au prix d'une consommation énergétique un peu plus importante.Sur le nouveau ZenBook Duo, il faudra compter, au choix, sur un Core i5-10210U ou i7-10510U (équipés dans les deux cas d'iGPUs UHD Graphics). En option, il sera par ailleurs possible d'ajouter une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce MX250 dotée de 2 Go de GDDR5. Un GPU pensé avant tout pour du montage vidéo léger ou de la retouche photo, nettement moins puissant que la RTX 2060 du ZenBook Pro Duo.Côté RAM et stockage, ASUS table sur 16 Go de LPDDR3 et sur 256 Go, 512 Go ou 1 To de SSD PCIe. À l'intérieur du châssis en aluminium du ZenBook Duo vient enfin se loger une batterie de 70 Wh.La nouvelle version du produit ne profite pas encore d'un prix de lancement officiel, mais ASUS devrait logiquement se référer peu ou prou aux tarifs pratiqués pour la première version du ZenBook Duo, qui débutent à 1 499 euros en France.