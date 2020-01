Dell : un nouveau Latitude 2-en-1, 360-Degree et doté de 5G

Portable, convertible, boitier fin et modem 5G

Une autonomie record

Source : Anandtech

Pas facile de concevoir un PC portable qui répond aux exigences des professionnels, tout en étant fin, léger et polyvalent, sans oublier les performances. Dell relève ici le pari avec sa nouvelle série Latitude 9000 qui sera présentée lors du CES 2020 de Las Vegas.Une fois n'est pas coutume, le Dell Latitude 9510 se déclinera en deux versions qui partageront le même châssis, un boitier de 14 pouces d'une épaisseur max de 17 mm, doté d'un écran de 15,6 pouces. La différence étant simplement que la version hybride dispose d'une charnière permettant de détacher l'écran et être utilisé en mode tactile, mais aussi avec le style Active Pen de Dell. L'écran en lui-même affiche une résolution Full HD au ratio 16:9 avec une luminosité de 400 nits, celui du modèle convertible est protégé par du Corning Gorilla Glass 6.Hormis cela, le Latitude 9510 dispose d'une connectique bien fournie avec deux ports Thunderbolt 3, une sortie HDMI, un connecteur USB 3.1 Gen 1 Type-A, un lecteur de carte microSD, ainsi qu'une prise casque. Au niveau de la connectivité sans fil, on retrouve Wi-Fi 6 et Bluetooth 5, mais aussi et surtout un lecteur SmartCard (en option) qui permettra de profiter de la 4G ou de la 5G en choisissant un modèle pourvu d'un modem Snapdragon X24 4G / LTE, ou d'un Snapdragon X55 5G.Équipés avec les processeurs Intel de 10e génération, les Comet Lake-U, ces deux PC portables profitent également d'un iGPU Intel UHD Graphics, d'un SSD M.2 de 1 To, ainsi qu'un maximum de 16 Go de RAM LPDDR3 cadencée à 2133 MHz, une mémoire vive peu gourmande en énergie.Dell annonce justement des chiffres très prometteurs concernant l'autonomie de sa nouvelle gamme Latitude. Alors que le modèle de base devrait être vendu avec une batterie de 52 Wh, le fabricant américain évoque une batterie de 88 Wh en option, ce qui porterait, théoriquement, l'autonomie de ces machines à 30 heures !Il faudra attendre le CES 2020 pour en savoir un peu plus, et le 26 mars prochain pour retrouver la nouvelle série Latitude en boutique ; aucun prix n'a pour le moment été annoncé.