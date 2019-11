Asus lance sa solution Wi-Fi Mesh hautes performances : ZenWiFi

Trois bandes Wi-Fi, trois SSID

Une configuration accessible à tout le monde

Le constructeur n'a pas encore communiqué les dates de sortie des deux appareils, ni leurs prix respectifs.Cette nouvelle gamme comprend les deux modèles présentés ci-dessous : le ZenWiFi AX, qui disposera des dernières normes Wi-Fi 6 (802.11ax) et le ZenWiFi AC, qui continuera sur le Wi-Fi 5 (802.11ac). L'achat de l'un des deux appareils s'accompagne d'une solution de sécurité réseau nommée. Celle-ci inclut notamment un contrôle parental permettant de protéger les enfants.La gamme offre également la possibilité de configurer des SSID différents pour chacune des trois bandes Wi-Fi. Le ZenWiFi AX et son Wi-Fi 6 peut assurer une bande passante jusqu'à 6 600 Mbps. Il est équipé d'un processeur quadricœurs et serait en mesure de couvrir «», selon le communiqué de presse. Le ZenWiFi AC doit assurer un débit jusqu'à 3 000 Mbps et couvrir «», toujours selon la marque. Les deux appareils assurent deux couvertures Wi-Fi, l'une en 2,4 Ghz et l'autre en 5 Ghz.Le communiqué d'Asus précise également : «».La configuration pourra se faire via une application mobile dédiée. La marque insiste sur la simplicité de la configuration, capable de s'adresser à tous les profils : «, ndlr ] ».Les prix et disponibilités des deux appareils ne sont pas encore officiellement connus à l'écriture de cet article. D'après le site Hexus , le ZenWiFi AX devrait être disponible avant la fin de l'année.Pour Asus, ce sont deux appareils de plus prônant le minimalisme. En mai dernier, le constructeur a déjà dévoilé deux routeurs à base de Wi-Fi 6 , au style totalement épuré.