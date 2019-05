COMPUTEX 2019 - Asus dévoile ses nouveaux routeurs Wi-Fi 6 au design minimaliste

TuttoTech

Asus a su captiver l'attention lors du Computex. Le constructeur a dévoilé de nombreuses innovations, notamment son intrigant ZenBook Pro Duo, un laptop doté de deux écrans 4K . Mais aussi sa nouvelle génération deIl semblerait qu'Asus abandonne enfin le design arachnéen pour ses routeurs. En effet, le constructeur a dévoilé un kit particulièrement sobre lors de sa conférence. Toutefois, s'il semble minimaliste, le kitva plus loin que des prédécesseurs.Il est composé de deuxdisposant de six antennes cachées à l'intérieur de chaque appareil. Ces nouveaux routeurs utilisent des puces Broadcom et prennent en charge une connectivité Wi-Fi tri-bande jusqu'à 6 600 Mbps.Les routeurs disposent d'un port WAN 2.5G à l'arrière, pratique pour ceux qui disposent d'une connexion multi-gigas, mais aussi de trois ports LAN et d'un port USB. Enfin, le kit AiMesh AX6600 est doté du logiciel de sécuritéd'Asus qui permet la détection des logiciels malveillants en temps réel ainsi que le contrôle parental.Contrairement aux précédents routeursdu kit, ce nouveau kit Wi-Fi 6 gère à la fois les connexions backhaul (entre routeurs maillés) et front-haul (entre routeurs et dispositifs clients).C'est un détail considérable, puisque cela se traduit par un taux de transfert plus rapide sur toute la ligne. Enfin, Asus garantit qu'il sera possible d'ajouter n'importe quel autre routeur AiMesh pour étendre la couverture de son réseau maillé. Malheureusement, le constructeur n'a pas encore annoncé de prix pour son kit AiMesh AX6600, ni de date de sortie. Toutefois, il devrait être disponible dès cet été dans certains pays.