Le Wi-Fi 6 est une réalité avec les nouveaux Mesh Orbi de NETGEAR

Netgear lance son nouveau système Mesh Orbi Wi-Fi 6

Quand ? Combien ?

Source : TechPowerUp

Un nouveau système qui se décrit comme «».Désireux de proposer un système pensé pour aujourd'hui et demain,lance, qui va proposer davantage de canaux pour une capacité accrue, et ainsi éviter toute forme de saturation.Avec des radios sur chacun des émetteurs 2,4 et 5 GHz, ainsi qu'un lien dédié 5 GHz, Orbi Wi-Fi 6 est conçu pour, y compris avec de nombreux périphériques associés (ordinateurs, Smart TV, smartphones, consoles de jeu...). Le constructeur indique avoir mis au point ce nouveau système pourDu côté de chez David Henry, en charge des produits connectés pour Netgear, on explique : «».Côté installation, Netgear précise qu'avec, l'installation d'un nouveau répéteur Wi-Fi 6 Mesh nécessite simplementpour étendre un réseau Wi-Fi en Wi-Fi 6 à travers tout le foyer.Selon Netgear : «», expliquant que Orbi Wi-Fi 6 propose quatre fois la capacité du Wi-Fi 5 (802.11ac).Le nouveau système Mesh Orbi Wi-Fi 6 sera disponible dans le courant du mois de novembre au prix public conseillé de. Le prix correspond à un pack RBK852 incluant routeur et satellite.