Ça y est, la certification Wi-Fi 6 est officielle, mais que veut-elle dire ?

La Wi-Fi Alliance est un organisme chargé d'éditer les différents standards IEEE 802.11, plus connus sous le nom de « Wi-Fi ». Cette semaine, le consortium a publié sa nouvelle norme, 802.11ax, dont le nom a été simplifié en « Wi-Fi 6 ». Voici quelques-unes des améliorations permises par cette certification.En premier lieu, l'arrivée du Wi-Fi 6 s'accompagne bien sûr d'une augmentation du débit. En théorie, celui-ci peut désormais atteindre 10 Gb/s, soit 40 % de plus que le précédent standard, le Wi-Fi 5 (802.11ac).Mais ce n'est pas tout. La nouvelle norme doit également permettre d'augmenter la capacité de la bande passante d'un réseau. Et ce, notamment grâce au recours à la technique de modulation d'amplitude en quadrature 1024 QAM. Sans rentrer dans les détails, cette méthode permet de fournir davantage de bits par information transmise, par rapport au Wi-Fi 5 qui reposait sur 256 QAM.Dans le même ordre d'idées, le Wi-Fi 6 fait appel à la technologie MU-MIMO (). Celle-ci permet de connecter davantage d'appareils en même temps, en offrant ainsi davantage de débit par utilisateur. En réalité, le MU-MIMO apparaissait déjà dans le standard précédent, mais uniquement en descendant. À présent, il pourra également être utilisé en débit montant.Enfin, la nouvelle certification de la Wi-Fi Alliance emploie un mécanisme appelé OFDMA (), qui permet de partager chaque canal de fréquence en plusieurs sous-canaux. Bénéfice de cette technique : offrir la possibilité de connecter un grand nombre d'appareils, en réduisant la latence pour chacun. Un avantage bienvenu pour les lieux regroupant de nombreux visiteurs, comme les aéroports ou les hôtels.Si le Wi-Fi 6 n'a été officialisé que cette semaine, certains constructeurs ont toutefois pris de l'avance, en s'appuyant sur le projet de certification , révélé en fin d'année dernière. Ainsi, le Galaxy Note 10 de Samsung serait le premier smartphone certifié Wi-Fi 6. Mais d'autres devraient bientôt suivre, à commencer par l'iPhone 11.