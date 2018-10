Au revoir 802.11ax, bonjour Wi-Fi 6 : le réseau sans-fil change de nomenclature !

Une simplification bienvenue

Depuis la création de la première norme Wi-Fi en 1997, les choses ont bien changé. A l'époque capable de proposer des échanges à une vitesse théorique de 2 Mb/s, le Wi-Fi s'est depuis largement développé jusqu'à être utilisé au quotidien par les particuliers comme par les professionnels. Une seule chose n'a pas changé : la nomenclature du standard.Laa récemment annoncé que le prochain Wi-Fi serait très simplement baptisé. Une simplification des termes qui permettra de s'assurer plus facilement qu'un appareil est bien équipé de la dernière norme en date.Si l'adoption de ce nouveau nom n'est absolument pas obligatoire, la Wi-Fi Alliance espère qu'il sera très largement préféré à l'ancienne nomenclature.Lorsque le Wi-Fi 6 sera déployé, l'ancienne norme 802.11n sera également renommée Wi-Fi 4, et la 802.11ac, Wi-Fi 5.Et pour ceux qui disent « la » Wi-Fi, on vous invite à vous rendre juste ici