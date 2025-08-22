Déjà pionnière dans l’OLED, la Corée du Sud ne compte pas se laisser distancer dans la prochaine génération d’écrans. Le gouvernement a annoncé un investissement de 484 milliards de wons (environ 346 millions de dollars) d’ici 2032 pour développer de nouvelles technologies LED, notamment le microLED et le QD-LED (aussi appelé nanoLED).
Selon le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie sud-coréen, l’objectif de cet investissement est double : faire progresser ces technologies encore émergentes et renforcer tout l’écosystème industriel local, aujourd’hui dépendant de la Chine pour les puces et matériaux LED.
Le microLED et le QD-LED, alternatives à l’OLED ?
Le microLED promet une image d’exception : chaque diode, minuscule, agit comme un sous-pixel capable de remplacer totalement un panneau LCD. C’est déjà la technologie derrière les téléviseurs géants et hors de prix comme le Samsung “The Wall”.
De son côté, le QD-LED, parfois nommé nanoLED, adopte une approche différente. Elle consiste à exciter directement les boîtes quantiques (quantum dots) pour produire de la lumière colorée, sans rétroéclairage ni LED intermédiaires. Une rupture potentielle, bien plus ambitieuse que l’usage marketing du terme QLED. Vous l'aurez compris, contrairement aux téléviseurs QLED actuels (qui utilisent un rétroéclairage LED ou MiniLED), le QD-LED est auto-émissif, comme c'est le cas de l'OLED. Chaque quantum dot s’illumine directement lorsqu’il est traversé par un courant électrique.
Un marché en forte croissance
Le ministère sud-coréen regroupe ces innovations sous l’appellation iLED (inorganic LED). Il estime que ce segment pourrait représenter 32 milliards de dollars en 2035, contre seulement 1 milliard attendu pour 2026.
Avec cet investissement, la Corée du Sud veut donc préparer "l’après-OLED" et maintenir son avance stratégique face aux autres acteurs mondiaux et notamment face à la Chine qui n'en finit pas d'accélérer sur l'OLED, par le biais de TCL CSOT qui prévoit d’annoncer très prochainement un grand plan d’investissement dans une ligne de production Gen 8 pour sa technologie Inket-OLED, destinée aux dalles de grands formats et potentiellement avec des coûts de production réduits par rapports aux dalles OLED de chez Samsung Display et LG Display.