Le ministère sud-coréen regroupe ces innovations sous l’appellation iLED (inorganic LED). Il estime que ce segment pourrait représenter 32 milliards de dollars en 2035, contre seulement 1 milliard attendu pour 2026.



Avec cet investissement, la Corée du Sud veut donc préparer "l’après-OLED" et maintenir son avance stratégique face aux autres acteurs mondiaux et notamment face à la Chine qui n'en finit pas d'accélérer sur l'OLED, par le biais de TCL CSOT qui prévoit d’annoncer très prochainement un grand plan d’investissement dans une ligne de production Gen 8 pour sa technologie Inket-OLED, destinée aux dalles de grands formats et potentiellement avec des coûts de production réduits par rapports aux dalles OLED de chez Samsung Display et LG Display.