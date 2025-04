Avec cette nouvelle ligne RGB MicroLED, Samsung semble vouloir consolider son offre premium tout en restant sur des technologies LCD plus maîtrisées en termes de coûts industriels. La firme ne cache pas son intention d’en faire une vitrine technologique, capable de rivaliser à la fois avec les OLED haut de gamme… et avec ses propres téléviseurs MicroLED "véritables", qui utilisent des LED autoémissives sans dalle LCD.



Attention toutefois à ne pas confondre les deux. Malgré le nom "MicroLED", les modèles RGB MicroLED annoncés ici restent des téléviseurs LCD, où les LED sont intégrées dans le système de rétroéclairage, et non comme pixels individuels.