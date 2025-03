Ces différentes annonces soulignent l'importance de l'innovation dans le secteur de l'affichage, un marché en pleine mutation en raison des changements dans les habitudes des consommateurs, mais aussi de la croissance folle des constructeurs chinois. Ces technologies s'attaquent à des éléments plus larges et importants qu'une simple course à la luminosité à laquelle nous avons pu assister avec l'avènement du Mini-LED, ou encore entre le W-OLED de LG Display et le QD-OLED de Samsung Display. Autant de technologies qui concourent pour s'approcher de l'image parfaite, la plus réaliste possible, en jouant sur le contraste, la reproduction, le volume, la fidélité des couleurs et la gestion dynamique de la lumière.