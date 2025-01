Le "RGB Local Dimming" permet donc de passer d'une gestion de la lumière à une gestion à la fois de la lumière et de la couleur. Pour cela, chaque diode est contrôlée individuellement, permettant un contrôle précis de la lumière et de la couleur au niveau local et donc un réduction du blooming et des pertes de luminosité. Hisense précise également que le système de gestion des couleurs a été entièrement revu avec un processeur IA haute performance, permettant une gestion précise des couleurs primaires RGB sur 26 bits.