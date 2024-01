Sony prévoit de réduire la voile sur l’OLED, au profit des TV MiniLED

Parmi les téléviseurs MiniLED que nous avons eu l’occasion de tester, seules quelques références ont réussi à nous donner l’espoir d’une véritable compétition avec l’OLED en matière de niveau de noirs et de gradation, plus globalement de performances dans les basses lumières. Certes, le MiniLED est bien plus lumineux, mais est aussi sujet au blooming (ce halo autour d’objet lumineux sur fond sombre).



On se doute bien que les différents acteurs de ce marché, TCL en tête, poursuivent leurs efforts pour rendre le MiniLED encore plus attrayant. Il s’agit notamment de réduire encore la taille des diodes, de réduire la distance optique entre le rétroéclairage et l’écran et bien sûr d’annoncer des chiffres toujours plus grands en augmentant le nombre de zones de rétroéclairage.