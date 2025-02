On apprend dans la revue Nature qu'un nouveau matériau a été développé par des chercheurs issus des universités de Manchester et de Cambridge. Baptisé "NON", ce matériau s'appuie sur une molécule 1,3,5-oxadiazines dont la synthèse serait largement moins complexe que celle des matériaux actuellement utilisés dans l'industrie.



Plus stable, plus efficace et surtout beaucoup moins cher à produire que les solutions actuelles, il utilise une nouvelle structure chimique et fais la promesse de nombreux avantages : meilleure efficacité lumineuse, amélioration de la durée de vie du pixel bleu et coût de mise en œuvre environ 100 fois inférieur aux solutions actuelles.