Sur le papier, mais également devant le téléviseur, le résultat est sensationnel. Cette solution permet à Samsung de disposer de beaucoup plus de LED que sur un modèle MiniLED, et par conséquent d'un nombre de zones de gradation beaucoup plus important, qui pourrait être de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers ou plus encore. Bien que l'on ignore pour le moment les caractéristiques exactes du modèle présenté en ce début d'année, nous pourrions en apprendre plus très rapidement puisque Samsung tablerait sur une sortie dans l'année, possiblement avec des diagonales de 75, 85 et 98 pouces.