En effet, selon Hisense, il est urgent de répondre à une demande croissante pour des écrans toujours plus grands et plus immersifs, et sans compromis sur la durabilité et/ou les performances à long terme. Tout récemment, c'est le nouveau Laser TV L9Q que présentait la marque chinoise, un projecteur nouvelle génération attendue pour la fin de l'année (au prix de 600 euros).