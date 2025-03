Sony fut l’un des premiers, en 2004, à explorer cette voie avec le Qualia 005, un téléviseur LCD haut de gamme intégrant un rétroéclairage LED RGB dynamique. Cette approche permettait une reproduction des couleurs plus fidèle que les écrans LCD classiques à rétroéclairage fluorescent (CCFL), mais son coût prohibitif a limité sa diffusion. Quelques années plus tard, en 2008, le Bravia KDL-46X4500 a repris ce principe avec un rétroéclairage LED RGB local dimming, offrant une meilleure gestion du contraste et une couverture colorimétrique élargie. Néanmoins, la complexité et le coût de production ont freiné l’adoption de ces technologies, incitant les fabricants à privilégier des alternatives plus abordables, comme le LED blanc avec filtres de couleur.



Le RGB MiniLED s’inscrit dans la lignée de ces innovations en reprenant le principe des LED RGB pour une émission directe de lumière, tout en optimisant leur conception pour une fabrication à plus grande échelle. En réduisant la taille des diodes et en améliorant leur intégration, cette technologie pourrait enfin apporter les bénéfices du rétroéclairage LED RGB au grand public.