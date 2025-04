Le co-fondateur de la société VueReal, basée au Canada, a en effet expliqué chez TechRadar que le MicroLED devrait progressivement supplanter les technologies OLED et MiniLED. Son entreprise aurait développé un procédé innovant appelé MicroSolid Print, qui permet de fabriquer des écrans MicroLED plus petits et à moindre coût. Ce processus implique l’utilisation de cartouches contenant des microLEDs qui sont imprimées directement sur des écrans de taille variable. Cela offre un contrôle de qualité plus strict, réduit les coûts de production et facilite la création d'écrans plus petits, adaptés aux téléviseurs de taille plus modeste, mais aussi aux moniteurs, tablettes et autres appareils.