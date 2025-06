Présenté en avant-première lors du CES 2025 à Las Vegas, le téléviseur RGB MicroLED avait attiré l’attention de la presse par sa taille imposante et ses promesses en matière de qualité d’image. À cette occasion, le constructeur avait indiqué que ce modèle serait disponible « plus tôt que prévu », sans dévoiler de date précise. Il semble que la promesse soit en passe d’être tenue : selon plusieurs sources sud-coréennes concordantes, Samsung a lancé la phase de production test dans ses installations au Vietnam, en commençant par le plus grand format prévu : 115 pouces (292 cm).