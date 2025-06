La suppression des films barrière nécessite cependant une solution de remplacement efficace.… Et c'est là que ça devient plus complexe. Samsung miserait en effet sur une encapsulation individuelle des points quantiques, un procédé qui vise à isoler chaque particule pour la rendre résistante à l’humidité et à l’oxygène. Selon les informations de The Elec, la technologie de feuille QD simplifiée n’est pas encore prête pour la production de masse. Samsung continuerait toutefois à investir dans cette voie, avec l’objectif de proposer, à terme, des téléviseurs QLED plus abordables et plus compétitifs sur le marché grand public.



Ce type de protection, s’il s’avère fiable et peu coûteux, pourrait permettre à Samsung de maintenir la qualité d’image de ses QLED tout en réduisant fortement les coûts de fabrication. Le PET, utilisé dans la nouvelle structure, pourrait aussi jouer un rôle secondaire de protection, bien que moins performant que les films barrière actuels.