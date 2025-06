Cette avancée chinoise n’est pas le fruit du hasard. Elle s’inscrit dans un plan étatique de long terme. À coups de financements publics massifs, de prêts bonifiés et d’un soutien institutionnel constant, des groupes comme BOE ou Visionox ont pu développer leurs capacités R&D sans les contraintes habituelles du marché. Selon les données disponibles, près de 80 % des investissements dans les usines OLED chinoises proviennent de fonds publics.



La stratégie est on ne peut plus claire : devenir incontournable dans la fabrication de dalles OLED, mais aussi dans l’imposition des normes, levier essentiel pour capter des royalties et renforcer son influence. La Chine ne se contente plus de produire à bas coût. Elle veut désormais définir les standards technologiques de demain.