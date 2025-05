Cette évolution fait suite à la stratégie de diversification menée par Samsung, qui a renforcé son offre de téléviseurs OLED comme avec les Samsung S95F et S90F, avec un éventail élargi de diagonales : en plus des modèles 55, 65 et 77 pouces, des versions 42, 48 et 83 pouces ont été également lancées, afin de répondre à la demande croissante sur ces diagonales spécifiques.