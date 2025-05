Comparé au Samsung S95F, plus démonstratif dans son approche, le LG G5 opte pour un équilibre plus naturel. Là où le QD-OLED de Samsung impressionne par sa vivacité, le G5 donne la sensation presque plus douce, plus "organique", tout aussi précise, mais sans doute moins percutante au premier regard. LG promettait une image expressive sans trahir l’esprit cinéma. À ce stade, la promesse semble tenue !