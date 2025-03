Bit_Man

Et/ou d’avoir les moyens de payer plus cher des produits équivalents.

C’est un cercle vicieux/vertueux, ça dépend d’où l’on se place, si la Chine développe ses parts de marché, cela veut dire qu’elle le fait au détriment d’autres, ces autres ne peuvent plus assurer les économies d’échelles et se retrouvent avec une baisse de production et donc une production qui coûte plus cher, donc des produits vendus plus chers.

Quand le consommateur à le choix il peut exercer ce pouvoir idéologique si l’envie lui en dit, mais il peut naturellement aller au meilleur rapport qualité prix, ce qui va favoriser le pays qui dispose des meilleurs économies d’échelles, donc la Chine.

Un choix des moyens ?