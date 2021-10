NZXT lance ses kits BLD, des kits PC Gamer faciles à monter et performants

Vous voulez apprendre à monter votre propre PC mais sans à avoir à penser à une configuration cohérente, avec des composants compatibles et surtout disponibles ? NZXT a pensé à vous, avec le lancement de ses kits BLD. Chaque kit contient tous les composants nécessaires pour monter son PC, labellisés pour une expérience plus simple. L'entreprise fournit également un guide de montage détaillé et ludique grâce à leur mascotte Pucci – qui vit une aventure au fur et à mesure du montage –, ainsi que les outils nécessaires. Des vidéos sont également disponibles et, si besoin, vous pourrez faire appel à une assistance par téléphone, mail ou chat.