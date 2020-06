NZXT ouvre sa plateforme de vente en ligne à l’Europe

Toujours est-il que le service n’était jusqu'à présent pas disponible en Europe. C’est désormais chose faite, du moins en Allemagne et en Autriche. « Contribuer à rendre les expériences de jeu extraordinaires réalisables et amusantes est au cœur même de NZXT et constitue l’un des principaux facteurs d’expansion de notre service en Europe » indique Johnny Hou, fondateur et P.-D.G. de NZXT.