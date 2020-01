NZXT lance ses nouvelles alimentations et un contrôleur RGB

© NZXT

Trois nouvelles alimentations au travers d'une nouvelle gamme « C-Series »

Lire aussi :

Fractal Design lance ses alimentations Ion SFX Gold semi-passives de 500W et 650W



© NZXT

NZXT veut, lui aussi, vous aider à régir vos LEDs RGB

Lire aussi :

Un premier bench du Ryzen 7 4700U d'AMD montre les gros bras de Zen 2 sur laptop



© NZXT

S'il fait encore office de petit nouveau sur le marché des alimentations PC, NZXT compte bien s'y faire une place. Après avoir introduit ses premières alimentations il y a maintenant deux ans, le fabricant américain compte de nouveau sur un sous-traitant de luxe pour prendre en charge la conception de ses produits : le Taïwanais Seasonic.Aujourd'hui, NZXT revient donc à la charge. Après les « E-Series » lancées fin 2018, la marque introduit donc ses alimentations « C-Series », déclinées en versions 650, 750 et 850 Watts (sous les appellations C650, C750 et C850, respectivement). Ces dernières profitent d'une certification 80 Plus Gold, avec des protections UVP, OVP, ainsi que des protection contre d'éventuelles hausses de températures ou des court-circuits... Tout ce qu'il faut, tout du moins sur le papier, pour protéger vos composants.NZXT a par ailleurs pourvu sa gamme d'un ventilateur capable de se couper entièrement (lorsque les températures sont basses ou la charge modérée) pour un silence total. Pour plus de flexibilité, la chose se fait cependant au travers d'un mode activable à l'aide d'une simple touche présente sur le châssis. Haut de gamme oblige, ces alimentations sont par ailleurs entièrement modulaires.Côté prix, NZXT évoque des tarifs de lancement fixés respectivement à 110, 120 et 130 dollars pour les C650, C750 et C850. Ces trois modèles arriveront sur le marché la semaine prochaine aux États-Unis et devraient logiquement (comme les NZXT série « E ») arriver en France par la suite.Parallèlement à ses nouvelles alimentations, NZXT lance un contrôleur de LEDs RGB : le NZXT RGB & Fan Controller (c'est fouillé comme nom, vous avez vu...). Rien de très particulier ici. Le dispositif permet de contrôler votre « écosystème RGB », comme se plaît à l'appeler Tom's Hardware US, grâce à un logiciel intégré. Il permet de gérer individuellement un total de 80 LEDs via deux canaux de contrôle (2 x 40 LEDs), et supporte jusqu'à trois canaux pour ventilateurs avec 10 W en sortie maximum pour chacun de ces trois canaux.En clair, ce nouveau contrôleur est donc capable de gérer jusqu'à six bandes de LEDs RGB NZXT ou un maximum de cinq ventilateurs RGB AER (également vendus par la marque). L'appareil est disponible dès à présent outre-Atlantique au tarif de 25 dollars.