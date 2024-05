Noctua sort ses ventilateurs de nos PC pour les installer dans la maison... à un tarif délirant

Mettre la main sur un dissipateur compact n’est pas, sans mauvais jeu de mots, une mince affaire. De nombreux produits se trouvent sur le marché, mais leur efficacité est discutable. Le NH-L9i-17xx n’est pas un modèle aussi brillant que la marque autrichienne peut en proposer, mais il assure l’essentiel.

Comme souvent, Noctua n’est pas à la portée de toutes les bourses, car si le NH-L9i-17xx se négocie moins de 60 euros, il faut garder à l’esprit ses limites techniques. Il lui est strictement impossible de refroidir efficacement un processeur au TDP de 125 watts et même du 105 watts ne sera pas évident.

Pour autant, le NH-L9i-17xx est bien meilleur que le ventirad livré par Intel avec ses processeurs et sa remarquable compacité en fait le compagnon idéal pour les châssis les plus fins. Avec le Pure Rock LP, be quiet! dispose bien d’un produit moins cher et plus efficace, mais à 45 mm d’épaisseur. Forcément, ce n’est plus la même chose.