Vous en rêviez ? Noctua l'a fait : le tournevis à l'effigie de la marque est en vente

C'est Noctua qui, toute seule, a décidé de lancer deux petits accessoires dont on se sert tellement souvent quand on monte, teste et démonte son PC qu'il ne faut pas les choisir au hasard : les tournevis. Deux références sont ainsi mises sur le marché par Noctua : le NM-SD1, un modèle Torx que la firme destine surtout à la fixation du SecuFirm2+, et le NM-SD2, un modèle Phillips PH2 orienté vers les SecuFirm et SecuFirm2.

Matériel Noctua oblige, les deux tournevis respirent la qualité : la poignée semble confortable, la tête est aimantée, et la tige, particulièrement longue (15 cm) afin d'atteindre aisément toutes les vis.

Ces deux tournevis seront disponibles sous peu, et si Noctua parle surtout d'Amazon, il n'y a encore rien sur le site français, ce qui est regrettable. En ce qui concerne le prix, on parle de 10 dollars pièce tout de même.