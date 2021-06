Noctua lance le NH-P1 : une solution passive pour refroidir jusqu'au Core i9-11900K

En revanche, Noctua livre de quoi monter le NH-P1 sur les sockets actuels : le système SecuFirm2 est compatible avec les Intel LGA1200, LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156) et LGA20xx (LGA2066, LGA2011-0, LGA2011-3) en plus des AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) et FM1.