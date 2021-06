Une AMD Radeon RX 6900 XT plus rapide avec refroidissement liquide intégré pourrait arriver ce mois-ci

Au-delà du refroidissement liquide dont il est affublé, ce modèle de Radeon RX 6900 XT présente des spécifications très similaires à celles de l'original, avec quelques améliorations. On y retrouve en effet notamment 5 120 cœurs et 16 Go de mémoire GDDR6.

Ce modèle-ci se démarque en revanche avec une horloge légèrement plus élevée : 2 435 Mhz au lieu de 2 250 Mhz. Les 16 Go de mémoire GDDR6 seraient quant à eux cadencés à 18 Gbps au lieu de 16 Gbps. Un modèle donc plus véloce que l'original, notamment grâce au support de son refroidissement liquide intégré accompagné d'un radiateur.

Ce léger gain de performance est également rendu possible grâce au tout fraîchement sorti GPU Navi 21 XTX, une version améliorée du modèle présent sur les Radeon RX 6900 XT originelles.